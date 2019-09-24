الحكومة: محطات "صرف ثلاثية" فى الصعيد.. ومدارس "مياه الشرب والصرف" تستهدف تأهيل العمالة الفنية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفذ حالياً عدداً من مشروعات الصرف الصحى (معالجة ثلاثية) بالصعيد، وتحلية المياه بالمحافظات الساحلية، فى إطار جهود الاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.

"مدبولى" من "بنى سويف": حريصون على دعم القطاع الخاص.. ويتفقد مجمعاً صناعياً لـ"مجموعة العربى"

وأشار «مدبولى»، خلال جولته بمحافظة بنى سويف، اليوم، إلى أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، فهو شريك أساسى فى تحقيق خطط التنمية، وتُسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة.

واستهل زيارته لمُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات 350 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر 1400 فرصة عمل.

وقال رئيس الوزراء، إن مُجمع المصانع الذى نحن فيه اليوم خير دليل على ذلك، حيث يوفر منتجات عالية الجودة للمستهلك، وكذا وفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وغيرهم.

وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، ومصنع الغسالات التابع للمجموعة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض، من المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، حول سير العمل لتنفيذ مُجمع مصانع العربى فى المنطقة الصناعية ببنى سويف، والتى يُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها بـ3.4 مليار جنيه، لتشتمل على 12 مصنعاً، تُقام على مساحة 168 ألف متر مربع، تُوفر 11 ألف فرصة عمل، وتنتج مختلف أنواع الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لإنتاج المُكونات لتغذية العمليات الإنتاجية فى باقى المصانع، وآخر لإنتاج المواتير.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العاملين بالمصنع، عن مؤهلاتهم، وعدد الساعات التى يعملونها، ومن أى المحافظات هم، مشيداً باهتمام مجموعة العربى بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى المصانع، مُوجهاً لهم التهنئة على المصانع الجديدة التى سيتم افتتاحها قريباً.

وأشار «مدبولى» إلى أنه من المُقرر أن يتم افتتاح مرحلة من مُجمع المصانع قريباً، وتتضمن مصنع إنتاج مواتير مراوح السقف، وآخر لتصنيع المراوح، وثالث لتصنيع مواتير الغسالات والغسالات بأنواعها، باستثمارات 1.3 مليار جنيه، توفر 4 آلاف فرصة، على أن تكتمل باقى مشروعات المُجمع بنهاية 2022.

ومجمع مصانع العربى فى الواسطى ببنى سويف، يعد أحد المجمعات الصناعية الكبرى لمجموعة العربى، التى تمتلك كذلك مُجمعين صناعيين كبيرين بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، ومدينة قويسنا بالمنوفية، بالإضافة إلى مركز لوجيستى، وخطوط إنتاج لتجميع المراوح والشاشات بمحافظة أسيوط، وسيتم خلال العام المقبل افتتاح 4 مصانع تتبع المجموعة، فى كل من قويسنا وبنها.

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بالواسطى، نحو 799.5 فدان، وتضم 221 مصنعاً، وتشهد المنطقة استكمال أعمال الترفيق من أعمال كهربائية ومدنية، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى، وإقامة الغابة الشجرية، وتأهيل كل المرافق.

وتفقد «مدبولى»، على هامش الزيارة، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بنى سويف، التى تمت إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية مُتخصصة فى المياه والصرف، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من الفصول والمعامل المتخصصة، كما شاهد الملعب وعدداً من التجهيزات التى تدعم رسالة المدرسة ودورها فى التعليم والتأهيل والتدريب، واستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المدرسة الذى أشار إلى أنها تضم 7 فصول للمراحل الثلاث، وبها 188 طالباً، إضافة إلى 5 معامل وورشتى الميكانيكا والكهرباء، لافتاً إلى أن تخصصات الدراسة تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحى، ومعالجة ومراقبة جودة المياه.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن «المدرسة ببنى سويف هى إحدى 4 مدارس فنية مُتخصصة على مستوى الجمهورية أنشأتها شركة المياه والصرف، فى كل من بنى سويف والمنوفية والقليوبية والبحيرة، لتخريج فنى ماهر يُواكب احتياجات سوق العمل، وفقاً للمواصفات والتقنيات والنظم المطلوبة، حيث تتم العملية التعليمية فى المدرسة فى إطار من التوازن بين الجانب النظرى والمعملى والتدريب العملى فى الشركة».

وأشاد «مدبولى»، بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، مُشيراً إلى أن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفاً بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.

وتفقد مدرسة الشهيد الرائد محمد عصام سرور الإعدادية بنات، التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، حيث تجول فى عدد من فصول المدرسة ومعاملها ومكتبتها، وأدار حوارات ودية مع الطالبات للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، وبدء تلقى الحصص الدراسية، مُحفزاً إياهن على التحصيل والاستفادة والإبداع، والتقط صورة تذكارية مع الطالبات بأحد الفصول.

وبداخل أحد المعامل شاهد رئيس الوزراء عرضاً تقديمياً من خلال السبورة الذكية، حول المدرسة والأنشطة التعليمية والتحفيزية للطالبات، والذى تم إعداده من خلال طالبات بالصف الثانى الإعدادى.

واستمع إلى شرح حول المدرسة التى تضم 29 فصلاً للصفوف الثلاثة للمرحلة الإعدادية، وتضم 1640 طالبة، وشاهد جانباً من الأنشطة الرياضية التى تُقدمها الطالبات، وأثنى على تنوع الأنشطة داخل هذه المدرسة، وكذلك ممارسة الطالبات لعدد من الرياضات المختلفة.

كما تفقد مشروع المنطقة التكنولوجية بمدينة بنى سويف الجديدة، التى يتم تنفيذها فى إطار خطة تستهدف التوسع فى إقامة مناطق العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات، والتى تشهد تنفيذ 5 مناطق بكل من مدن برج العرب، والسادات، والعاشر من رمضان، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، بالشراكة بين وزارتى الإسكان والاتصالات، بهدف الوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة 55 فداناً، وتقام المرحلة الأولى على مساحة 18.5 فدان، بتكلفة 430 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 100% من المشروع، وجارٍ استكمال بعض أعمال المرافق، وكذا استكمال أعمال التسليم المبدئى الجزئى لمبانيه.

وعلى الفور كلف «مدبولى»، بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لتشغيل هذا المشروع المهم.

وتناول الشرح، خلال جولة رئيس الوزراء، مكونات المنطقة التكنولوجية التى تتضمن منطقة مصانع، وأخرى للشركات، ومبنى يضم معامل للتدريب على مساحة 2000م2، ومركزاً متكاملاً لخدمة المواطنين، يضم 30 شباكاً للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فرداً، وكذلك مبنى لخدمات التعهيد يضم 526 كرسياً، وقاعة مؤتمرات تسع 160 فرداً.

الإسكان الاجتماعى

77 عمارة عدد عمارات الإسكان الاجتماعى فى المشروع الذى سلم مدبولى عقوداً له أمس.

1848 وحدة سكنية إجمالى عدد الوحدات فى المشروع.

90 متراً إجمالى مساحة الوحدة السكنية مكونة من ٣ غرف وصالة.