مصرع عامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب دراجة بخارية في البحيرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر انقلاب دراجة بخارية على طريق "البوصيلى - رشيد" في البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد المركزي.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" أمام قرية ديبونو الخواجة، على طريق "البوصيلى - رشيد" دائرة مركز رشيد.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد يوسف السباعي"، 18 سنة، مقيم مركز رشيد، وإصابة "حسن عوض الشرقاوي"، 40 عاما، و"طلعت حسن البطرويش"، 30 عاما، و"حامد محمد عبدالجليل"، 25 عاما، وتم نقل المصابين الى مستشفى رشيد.

تحرر محضر بالحادث، وجار إخطار النيابة للتحقيق.