سافر المئات من أعضاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والأهالي ونواب البرلمان من أبناء محافظة الفيوم، خلال الساعات الماضية، إلى القاهرة، للمشاركة في تظاهرات دعم الدولة والجيش والشرطة.

ونقلت أتوبيسات كبيرة وسيارات ميني باص وميكروباص، أعدادا كبيرة من المواطنين، من أمام استاد الفيوم، وبجوار قصر ثقافة الفيوم، وميدان السواقي، بوسط مدينة الفيوم، إلى ميدان الشهيد هشام بركات بالقاهرة، حيث يتجمع آلاف المواطنين لدعم الرئيس والدولة ضد دعوات نشر الفوضى.

وحضر إلى القاهرة أيضا، العشرات من أعضاء حزب الوفد بالفيوم، على مستوى مراكز المحافظة، لدعم الدولة والجيش والشرطة.

فيما أوضح مصطفى فرغلي، أمين لجنة الإعلام بحزب الحرية بالفيوم، أن الحزب وفر 60 أتوبيسا و200 ميكروباص، لنقل ما يقرب من 5 آلاف مواطن من الفيوم إلى القاهرة اليوم.

كما شارك المئات من لجان حزب مستقبل وطن بالفيوم، وعدد من أعضاء الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية، وفرع بيت العائلة المصرية بالفيوم، حيث سافروا في أتوبيسات تم توفيرها لهم.

وفي السياق نفسه، شهدت شوارع الفيوم، حالة من الهدوء، وانتشرت أقوال شرطية في الشوارع لتأمين المناطق الحيوية، كما شهدت الكنائس تشديد التواجد الأمني حولها.