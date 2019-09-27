قال الإعلامي عمرو أديب، إن غلق 4 محطات مترو رئيسية يرجع إلى أسباب إنسانية وليست أمنية، موضحًا: "خايفين على الناس".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "آه حصل، في إيه يعني؟ بيحصل في الشانشزليزيه، ولندن، لو فيه مظاهرات كتير".

وتابع: "بيقولوا انتو بتحشدوا وبتقفلوا محطات المترو، يعني اتضرب على قفايا وأتفرج عليك أسيبلك المترو يبوظ والبلد سداح مداح".

وعن حرية التظاهر، قال أديب، إنها مضبوطة بتعليمات محددة، حيث يجب أن يكون توقيتها محددًا، على أن يجرى تخصيص رصيف لها ولا يسمح للمتظاهرين بالتظاهر تحت هذا الرصيف.

وأردف: "بعد الساعة اللي بتحدد، بيتقال يلا بعد إذنك على القسم، أنا مرة انفعلت في نيويورك بمظاهرة وقلت تحيا مصر، الضابط كانت ست وقالتلي متنزلش من الرصيف ولما قلتلها الجماهير قالتلي، الكلام ده عندكم في مصر".

وأتم: "الأسبوع اللي فات، اتقفل 38 محطة مترو في فرنسا، أنا عيشت في لندن وكانوا بيقفلوا محطة آه ومحطة لأ، ولو مش في جيبي فلوس أطلع بره وأمشي باقي المحطة لو فيه قنبلة".