محمد بن راشد لطفلة إماراتية: هنوصل المريخ في 2030

قالت الطفلة الإماراتية "موزة"، التي تحلم أن تصبح رائدة فضاء، إنها تّدرس في إحدى مدارس الإمارات، وقامت بعمل روبت حول "كيف نعيش في الفضاء؟"، موضحة أنها حصلت على جائزة في هذا المجال.

وأضافت "موزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أنا روحت مكان احتفالية صعود هزاع المنصوري لوكالة الفضاء الدولية عشان أشارك الفرحة مع عيال زايد وبابا محمد بن راشد، كلهم شاركوا من أجل أن يصعد هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي لوكالة الفضاء الدولية".

وتابعت: "كنت واخدة أسئلة عاوزة اسألها لهزاع بس ملحقتش، إن شاء الله هنسألها وقت تاني، بابا محمد بن راشد قالي إن شاء الله نوصل للمريخ في 2030، ويتم التدريب من الآن من أجل صعود كوكب المريخ، أنا قرأت في مجال علم الفضاء أكثر من أي مجال آخر".