سخرالإعلامي عمرو أديب، من جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فشل التظاهرات التي دعت إليها، أول أمس، الجمعة.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "جالهم حالة إحباط غير طبييعة وبيحاولوا يبرروا فشلهم، وشوشهم كلهم سواد، وبدأوا يقولوا إنها مش جمعة الخلاص إنما الشرارة، بيبرروا زي ما إحنا متعودين من مدرسة مخابرتهم".

وأكد أن الجماعة تعمل على استنزاف المجتمع وتخسير الدولة المصرية مبالغ مالية طائلة: "بيقولوا عاوزينكم تخسروا فلوس كتير والحياة الاقتصادية تبوظ والبوليس يتعب، طب لما نخسر فلوس كتير والبلد تستنزف مواردها كلها ده في مصلحة مين".

وأضاف: "انت بتضر البني آدم العادي البسيط والغلبان، بتضرب في المصريين العيش والأكل والشرب والمياه والرزق مش الحكم، ولما تتقفل المحلات مين هيتبسط، ومين هيأكلهم، انت هناك قاعد واكل نايم سكران".