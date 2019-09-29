أخبار ما تفوتكش: السيسي يجتمع مع مدبولي ووفاة حارس خادم الحرمين وتشييع جنازة جنة

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يجتمع مع مدبولي ويوجه بتنفيذ إصلاحات قطاع الأعمال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلاً عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.

وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين

توفى اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

كان الراحل حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر الملك سلمان، منتصف 2017، أمرا ملكيا بترقية عبدالعزيز الغفم "ترقية استثنائية" إلى رتبة لواء، وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".

الآلاف يشيعون جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب في الدقهلية

شيَّع الآلاف من أبناء قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، جثمان الطفلة جنة محمد سمير، 4 أعوام، التي توفيت إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها، وبتر ساقها بمستشفى المنصورة الدولي، حيث شيعت إلى مثواها الأخير وسط صراخ نساء القرية اللاتي تجمعن لتشيع جثمانها إلى مثواه الأخير.

ووصلت الطفلة إلى مسقط رأسها عبر سيارة إسعاف عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمانها لمعرفة سبب الوفاة، وحصول ذويها على تصريح دفن من مكتب صحة أول المنصورة، وبعد إرفاق الطبيب الشرعي الساق المبتورة من الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، إلى جثتها لتدفن معها.

والدها لم يحضر الجنازة.. 6 مشاهد من إعلان وفاة الطفلة جنة حتى دفنها

خلال تشييع جثمان الطفلة جنة، سقطت شقيقة والدها، وتبعها ابنها "رضا حلمي الزغبي"، وسارع الجميع لحملهما ونلقهما إلى منزلهما، حيث ظل "رضا"- منذ إصابة "جنة"- يتابع كل شيء، من المستشفى، وتحقيقات النيابة، وتشريح الطب الشرعي، ثم استخراج تصاريح الدفن، وإحضار سيارة الإسعاف، حتى خارت قواه في أثناء الجنازة، "عاوزينهم يتسلخوا قبل ما يتعدموا" و"عاوزين إعدام" و"كلنا لازم نقف بجوار أبوهم" و"عاوزين حق جنة".. كلمات رددها المشيعون من الرجال والنساء، في مطالبة للقصاص من المتسببين في قتلها.

السعودية تنفي مزاعم الحوثي بشأن أسر الآلاف من قوات التحالف: أحبطنا المخطط قبل شهر

ادعت ميليشيات الحوثي، السبت، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية.

وأفادت "العربية"، بأنه سبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي على لسان عضو ما يسمى المجلس السيادي أحمد غالب اليافعي، احتجاز مراسل "العربية" في اليمن محمد العرب، وقال "الرهوي"، في مؤتمر صحافي، أمام وسائل الإعلام: "أين محمد العرب؟"، مدعياً أسره في عملية عسكرية، لكن مراسل "العربية" خرج عبر حسابه على موقع تويتر ناشراً المقطع الذي روجته ميليشيات الحوثي.

الإمارات: لا يمكن ترسيخ الاستقرار بالمنطقة دون حل عادل لقضية فلسطين

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، ولا يمكن ترسيخ الاستقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل ودائم يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الوزير الإماراتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، أن الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق التوقعات المنشودة بدفعها إلى مبادئ حسن الجوار، مضيفا أنه كان لابد للاتفاق النووي مع إيران أن يأخذ رأي دول المنطقة، وأن يتطرق لسلوكياتها وتدخلها في شئون الدول وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية، ونبه إلى أن العمل المتعدد الأطراف هو السبيل ضد التصعيد والتطرف والإرهاب، والسبيل أيضا لتحقيق السلم والأمن الدوليين، قائلا: "كأفراد وحكومات وشعوب نملك الخيار؛ فإما أن نبدأ بعقد جديد لإنقاذ المنطقة والعالم، وإما أن نتركهم تحت هيمنة الأفكار الهدامة وسيطرة الإرهابيين".

أبو الغيط: عدوانية إيران تجعل من الصعب تحاور العرب معها

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عدوانية الجانب الإيراني تجعل من الصعب على دول الخليج أو الدول العربية أن تتحاور مع طهران قبل تغيير المنهج الإيراني.

وأضاف أبو الغيط خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، أن هناك قرارات صادرة عن الجامعة العربية بشأن إيران والتدخلات الإيرانية في الإقليم العربي والأداء الإيراني بصفة عامة، وفي حالة تحفظ دولة أو اثنتين لا تتحفظان على كامل فقرات القرار بل تتحفظان على فقرة أو اثنتين في صلب القرار، نتيجة مواقف سياسية، لكن بصفة عامة الأداء الإيراني يحظى باستنكار، ويحظى بمواقف واضحة من قبَل الجامعة العربية.

الإسكان: نعمل على تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المدن وخطة تنفيذها وفقا للجدول الزمني، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم استعراض نماذج الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وستكون مكتملة المرافق.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة طرحت نحو 11 إعلان إسكان اجتماعي تقدم للحجز بهم نحو 719 ألف متقدم، كما نفذت نحو 4700 وحدة إسكان اجتماعي في محافظة أسوان، فضلا عن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي في منطقة هضبة أسيوط، مؤكدًا أنهم يعملون على تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 380 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 360 ألف وحدة.

تامر حسني يؤجل حفله الغنائي بجامعة الإسكندرية إلى أكتوبر المقبل

أعلن الفنان تامر حسني، تأجيل حفله الغنائي والذي كان من المقرر أن يكون اليوم الأحد 29 سبتمبر احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وسيتم إحياؤه يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر، وقال "حسني"، خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر".

الأهلي يحجز مقعدًا في ثمن النهائي بدوري الأبطال بعد إقصاء كانو سبورت

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.