قال الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مهمة ومفيدة لمصر وللقارة الأفريقية والمنطقة العربية كلل.

وأضاف بدرالدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ خطاب مصر الذي أدلى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول جميع القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ورؤية التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب، وكلها قضايا أصبحت تهم العالم، كما أنّ سلسلة الاجتماعات التي عقدها الرئيس مع نحو 22 من رؤساء الدول الأوروبية والأفريقية كانت ناجحة جدا، وصبّت في صالح مصر والقارة الأفريقية التي يتولى الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي لها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ استقبال المواطنين للرئيس بعد عودته صباح الجمعة الماضي، أكد مدى ارتباط المصريين بالقيادة السياسية، وأنّه رغم الحروب النفسية التي تمارس على المواطنين، من جانب بث الشائعات من القنوات المعادية، لكن الثقة ما تزال موجودة في الرئيس، ما يؤكد رغبة المصريين الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

ولفت بدر الدين إلى أنّ الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، كانت تأتي في سبيل الطمأنة، وأنّه لن يتم السماح لأي جهة بهز استقرار الدولة المصرية.