الإبراشي ساخرا من المقاول الهارب: ضبط متلبسا بالفشل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن التسجيل الصوتي الذي أذاعه عبر برنامجه، "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، عن اتهام الإخواني الهارب بهجت صابر، للإخواني وليد شرابي بالاتجار في الآثار، تسبب في الإطاحة به مما يسمى بالمجلس الثوري.

وقال إن شرابي، أول من اخترق القضاء المصري بشكل يهدد استقلاليته بعدما أسس جبهة "قضاة من أجل مصر"، وأضاف مقدم البرنامج ساخرًا: "شرابي يتاجر في الآثار والأنتيكات والتحف.. هؤلاء هم أبطالهم!".

وتابع: "وليد شرابي أصبح مكشوفا ومفضوحا، وسقط سقوطًا كبيرًا، مفيش قضية لكن بيزنس وسبوبة".

وعن دعوات الجماعات الإرهابية، للتظاهر ضد الرئيس السيسي، قال الإبراشي، إن رئيس الجمهورية تحميه إرادة شعبية، مشددًا على أن فشل الدعوات المنادية بالتظاهر ضد رئيس الدولة أصابت الجماعة بالإحباط: "بدأوا ينتقدوا بعض، وينتقدوا المقاول الهارب".

وسخر الإعلامي وائل الإبراشي، من فشل دعوات الجماعة للتظاهر، وقال: "المقاول الهارب والإخوان وحلفائهما ضبطوا متلبسين بالفشل بالأمس، حجمهم مخزٍ للغاية، ولم يحركوا إلا 4 تظاهرات استغرقت 20 ثانية فقط".