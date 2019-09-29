أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين، مدير الجمرك محاولة تهريب لعدد من الأمبولات المخدرة، مع طالب نيجيري أخفاها بين طيات ملابسه.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، تم الاشتباه في طالب نيجيري قادم من أثيوبيا.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من فاطمة عبدة مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 200 امبول ترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.