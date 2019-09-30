أديب لوزير التموين: "الشعب المصري يستحق معاملة كويسة"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسائل لوزير التموين والتجارة الداخلية، خلال إجراء الأخير مداخلة معه في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، حيث قال: "يا معالي الوزير لما الأسعار زادت الناس بقى عندها مشاكل ومحتاجين بطاقة التموين، الناس بقت في حاجة ليها".

وأضاف "أديب": "الطبقات اتغيرت بعد الإصلاح الاقتصادي، الناس بقى عندها مشاكل، فيه ناس مكنتش بتعاني من أي مشاكل بقت تعاني من مشكلات، الطبقة المتوسطة أصبحت في حاجة للبطاقة التموينية، الناس دي اللي نزلت الجمعة اللي فاتت ووقفت مع البلد فيجب الوقوف بجانبهم بشكل جيد".

وتابع: "الناس اللي نزلت يجب التعامل معهم بكل احترام وتقديم لهم كل شيء ممكن ، الشريحة الاولى من الطبقة المتوسطة محتاجة تاخد تموين، الشعب ده يستحق معاملة كويسة".