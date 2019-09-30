قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جرى بيع 14 وحدة إدارية ومحلاً تجارياً وصيدلية، خلال مزاد علني بدمياط الجديدة.

وأضاف "رجب"، أنه جرى عقد جلسة بيع بالمزاد لعدد 7 محال تجارية + صيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 و40 مترا مربعا، بالسوق التجاري بالمجاورة 34 بالحي السكني السادس، جنوب عمارات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

ونوه أنه جرى عقد جلسة بيع بالمزاد لعدد 7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 50 و63 مترا مربعا، أسفل عمارات الحي الرابع، وسكن مصر.

وأوضح أن "العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد، ويجري استكمال سداد 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للمحال التجارية والصيدلية، و5٪ كوديعة صيانة، و1٪ مصاريف إدارية + 5.٪ لحساب مجلس الأمناء، ويجري استكمال سداد مبلغ 25٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، بالإضافة إلى 1٪ مصاريف إدارية + 5.٪ لمجلس الأمناء، ويتم سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط"، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحال والوحدات التي تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان المدينة.