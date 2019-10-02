أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنتاج برنامج تفاعلي لطلبة الصف الأول الابتدائي لمنهج اللغة الإنجليزية Connect - Primary 1، لتقديم المحتوى للطالب بطريقة جذابة، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، إنّ البرنامج يجمع بين أساليب الشرح المختلفة من صوتيات وأغاني للأطفال، ورسوم متحركة وتدريبات، بهدف جذب الطالب في هذه المرحلة العمرية وتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحميله على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج.

وتنتج الوزارة محتوى إلكتروني للصفوف الدراسية المختلفة يمكن الوصول إليها من خلال بوابة المناهج التعليمية http://elearning1.moe.gov.eg.