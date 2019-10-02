شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عماد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي الكتروميتر مصر"، اليوم، توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة المختلفة.

جاء ذلك التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري بالدول الإفريقية، وتلبية إحتياجات مشروعات التنمية محليا وإفريقيا، بالشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية.

في هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية والتعاون والشراكة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة الشمسية والإلكترونيات، وكافة مشروعات التنمية بالسوق المحلية والإفريقي، لافتا إلى التحضير والتنسيق مع شركة "السويدي" للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الإفريقي، والأسبوع الصناعي الإفريقي، وأسبوع البنية الأساسية في إفريقيا، وصنع في إفريقيا، واستثمر في إفريقيا.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن دراسة التصنيع المشترك للعدادات الذكية والمسبقة الدفع والعادية للكهرباء والغاز والمياه وشبكاتها، ووحدات الاتصال والسوفت وير الخاص بها، وأيضا معامل الاختبار ومراكز الصيانة، مشيرا إلى تدريب الأشقاء الأفارقة بالهيئة العربية للتصنيع على ماكينات CNC.

كما أكد رئيس "العربية للتصنيع" أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الإفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء، لافتا في هذا الإطار إلى دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية، ومنها شركة المقاولون العرب، وعدد من الشركات الوطنية، إضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد المهندس عماد زكي السويدي بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة السويدي للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية.

كما أوضح "السويدي" أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة العربية للتصنيع وشركة السويدي لدراسة الاحتياجات بدول القارة الإفريقية، ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية تنموية بعدد من الدول الإفريقية.