نادية لطفي وفيلم الجوكر وأسعار الذهب.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

نادية لطفي

تصدر اسم الفنانة نادية لطفي، قائمة محركات البحث بموقع جوجل فضلا عن الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر، وذلك بعد تداول صور لعارضة أزياء تشبه لحد كبير نجمة الزمن الجميل؛ مطلقين عليها إنها حفيدتها.

وما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر ليس بصحيح حيث أن الصور ترجع إلى عارضة أزياء أجنبية، ليس لها علقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن النجمة المصرية لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏

وشائعة "حفيدة" نادية لطفي، لم تكن الأولى من نوعها فسبقها العديد من المشاهير الذين ارتبطت أسمائهم بنجوم الزمن الجميل من حيث صلة القرابة سواء لقرب الشكل أو تشابه الأسماء، مثلما حدث مع الفنان محمد هنيدي منذ أيام.

أخرهم "حفيدة" نادية لطفي.. شائعات صلة القرابة تلاحق المشاهير

فيلم الجوكر

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح فيلم "joker" في دور العرض السينمائية في مصر والعالم، والذي يُعد واحدًا من أهم أفلام 2019، من حيث الإثارة والجدل الذي يلاحقه قبل طرحه.

"طوارئ واتهامات بنشر العنف".. معلومات عن فيلم الـjoker قبل عرضه بمصر

تبدأ السينمات المصرية اليوم عرض فيلم "Joker" بطولة خواكين فينيكس، الذي اقتنص جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان فينسيا السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول فنان كوميدي يتعرض للانتقاد والضغوط، تجعله يتحول لمجرم، والفيلم بطولة خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، بريت كولن، زازي بيتز، بريان تيري هنري، برايان كالين، والمخرج الفيلم تود فيليبس.

حصل على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينسيا.. أماكن عرض فيلم Joker

اسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضا قيمته 4 جنيهات خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر الجرام عيار 24 نحو 785 جنيها، مقابل 789 جنيها خلال تعاملات الخميس.

الذهب يتراجع 4 جنيهات خلال تعاملات الجمعة

تستعرض "الوطن" أسعار الذهب اليوم، التي ارتفعت، الجمعة الموافق 4 أكتوبر، في محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر