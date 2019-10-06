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في ذكرى عرض أول فيلم ناطق.. السينما الأمريكية من الصمت إلى الإبهار

في ذكرى عرض أول فيلم ناطق.. السينما الأمريكية من الصمت إلى الإبهار

تركي آل الشيخ يهنئ مصر والرئيس بانتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر عفية

تركي آل الشيخ يهنئ مصر والرئيس بانتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر عفية

طقس الأحد.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

طقس الأحد.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

فتح جزئي لمحطات المترو في هونج كونج بعد أعمال عنف شديد

فتح جزئي لمحطات المترو في هونج كونج بعد أعمال عنف شديد

اليوم.. 7 ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

اليوم.. 7 ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

أديب يحذر أهالي الإسكندرية من الفسيخ: "كلوا بوري أو قراميط"

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بين "الثورة والنصر والكنيست".. أبرز خطابات السادات: في 6 ساعات

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ما تيجي نخرج.. "أسياد الزار" على مسرح الضمة وأميرة البيلي في الساقية

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