أديب يحذر أهالي الإسكندرية من الفسيخ: "كلوا بوري أو قراميط"

حذر الإعلامي عمرو أديب، أهالي الإسكندرية من تناول الفسيخ بسبب ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الفترة الأخيرة بالمحافظة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية على شاشة "mbc مصر": "يا جماعة فيه 50 واحد قبل كدا جالهم تسمم، فياريات نخف شوية".

وأضاف: "مستشفيات الإسكندرية موفرة الأمصال رغم ارتفاع ثمنه، والتسمم بتاع الفسيخ دا كارثي، وبقول لأهالي الإسكندرية بلاش فسيخ اليومين دول، السمك عندكم زي الشهد، هاتوا بوري أو قراميط أو جمبري".

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في وقت سابق، إن مركز السموم استقبل 6 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 49 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال أسبوع.

وأضافت غانم في تصريحات لـ"الوطن"، أن نحو 22 مريضا تناولوا 31 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، واحتجزوا 13 بالعناية المركزة، وأن الحالات الجديدة من دسوق وإدكو ورشيد وواحدة من الإسكندرية.

وأوضحت غانم أن المركز أصدر بيان تحذيري وينشر بشكل يومي في وسائل الإعلام ومازال الوضع مستمر ولا يمتنع المواطنين عن تناول الفسيخ ويجري استقبال الحالات.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما بقت سيدة عمرها 50عاما، إثر تناولها وجبة الفسيخ من محافظة كفرالشيخ.