أديب معلقا على عرض اعترافات سوداني شارك في المظاهرات: "مبفبركش"

نفى الإعلامي عمرو أديب، أن يكون قد فبرك مقطع الفيديو، الذي عرضه، عبر برنامجه "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، اعترافات لشاب يدعى وليد عبدالرحمن حسن، سوداني الجنسية، بتلقيه تعليمات من الخارج للحشد والتظاهر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في أحداث 20 سبتمبر، بعدما سلمته الدولة المصرية إلى السلطات السودانية.

وقال "أديب": "ممكن أغلط لكن مبفبركش، ولا أكذب، أنا نقلت أخبار المظاهرات، وقلت المدة اللي استمرت فيها، لكن التانيين كانوا عاوزني أبقي صامت عشان الناس يفضلوا عندهم".

وأضاف: "كل الكذب على قنوات الإخوان ومحدش قالهم بم أو انتو كذابين ونصابين، لكن أنا أستند في برنامجي لتصريحات حكومية".

وأشار، إلى أنه استند في حديثه عن الشاب السوداني وعرض مقطع الفيديو الخاص باعترافاته إلى بيان النائب العام الذي تحدث عن التحقيق مع أشخاص أجانب يحرضون على التظاهر، والإفراج عنهم بعد تدخل سفاراتهم، مشددًا على أن الإجراءات القضائية بخصوص هؤلاء الأشخاص مستمرة وجاري التحقيق فيها.

كانت وزارة الخارجية، قد أعلنت اليوم، أنها سلمت المواطن السوداني وليد عبدالرحمن حسن سليمان، الذي ألقي القبض عليه وجرى التحقيق معه على ذمة إحدى القضايا، إلى السلطات السودانية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التسليم تم بعد تقنين جميع الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين، ما يعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين، وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.