قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن مركز السموم استقبل نحو 5 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 59 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال أسبوع.

وأضافت "غانم"، لـ"الوطن"، أن نحو 34 حالة خرجت من ضمن الحالات المستقبلة، واحتجاز 8 بالعناية المركزة، بجانب وجود 16 حالة بالمركز مازالوا يتلقون العلاج، فيما توفيت حالة الثلاثاء الماضي.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيًا، وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما بقت سيدة عمرها 50 عاما، إثر تناولها وجبة الفسيخ من محافظة كفرالشيخ.