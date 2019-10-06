تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي عقب اجتماع وزراء الري بشأن سد النهضة: سنتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقنا المائية

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق".

السيسي يبحث مع مدبولي ووزيري التخطيط والاتصالات خطة انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي.

ووجَّه الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

مصرع 20 في هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب ببوركينا فاسو

لقي 20 شخصا مصرعهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية أمس السبت.

وذكر مصدر أمني: "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا غالبيتهم من عمال المناجم".

سياسي كردي يهاجم أردوغان: يجب محاسبة تركيا دوليا بسب سياساته

شن إبراهيم كابان، محلل سياسي كردي، هجومًا حادًا على النظام التركي بشكل عام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل خاص، حيث إن تركيا تتدخل في شؤون بعض الدول مثل سوريا والعراق وليبيا، موضحًا أن عقلية النظام التركي تخرج عن العرف الأخلاقي في التعامل مع الملفات الدولية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

"عايش في غيبوبة".. مصريون يسخرون من إخواني هارب على "مكملين"

عرضت قناة "extra news"، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان "مصريون يسخرون من الإخواني أحمد سمير على قناة مكملين الإرهابية.. أعطوه درسا في الوطنية"، حيث قالت إحدى السيدات المصريات للإعلامي الهارب: "المفروض السيسي يجيب لكم شوية برسيم ليكم في تركيا، واحد زيك هربان متتكلمش على البلد، واحد هربان ميتكلمش عن أسياده، انتوا اللي بعتوا البلد".

وقال شخص آخر في مداخلة هاتفية مع الهارب أحمد سمير على قناة "مكملين": "مرسي كان خارب البلد، انتوا عايشين في غيبوبة عشان حبة فلوس بتاخدهم"، وفي مداخلة أخرى وجه الإعلامي الهارب سؤالًا لأحد المواطنين، "إيه مهمة العسكر من وجهة نظرك"، ليرد ساخرًا: "مهمة العسكر في مصر إنهم لبسوا الإخوان طرح".

مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في حريق عقار بالإسكندرية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، بينهم اثنان من أمناء شرطة بإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء أمس السبت، إثر اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بمنطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بعقار قديم خلف قسم الشرطة المذكور.

غرق طفلة ببحيرة صناعية في "وادي دجلة".. والنيابة تستدعي أمن النادي

لقت طفلة تدعى "كارما" تبلغ عامين ونصف، مصرعها غرقا في البحيرة الصناعية داخل نادي وادي دجلة، وقررت نيابة المعادي استدعاء عمال الأمن المشرفين على البحيرة الصناعية؛ لسماع أقوالهم في واقعة غرق طفلة غافلت أسرتها ونزلت في المياه، كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من نادي وادي دجلة بغرق طفلة داخل البحيرة الصناعية، وصرحت النيابة بدفن الطفلة.

طقس الأحد.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، 6 أكتوبر 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

عبر DMC وONE وWatch It.. تعرف على مواعيد عرض فيلم "الممر"

أعلنت قناة "ON E" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عرض فيلم "الممر"، احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر حصريًا على شاشاتها اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً، فيما أعلنت شبكة "DMC" عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

الأهلي يهزم أسوان بخماسية ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا على نظيره أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده عند النقطة التاسعة في صدارة المسابقة ويتجمد رصيد أسوان عند نقطة وحيدة بالمركز الثالث عشر.