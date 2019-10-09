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"أوقاف الإسكندرية" تنظم 55 احتفالية لإحياء الذكرى الـ46 لـ"نصر أكتوبر"

"أوقاف الإسكندرية" تنظم 55 احتفالية لإحياء الذكرى الـ46 لـ"نصر أكتوبر"

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق عن القمة الثلاثية: استمرار لنجاحات سابقة

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق عن القمة الثلاثية: استمرار لنجاحات سابقة

الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهدة على فيسبوك

الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهدة على فيسبوك

ضبط 4 آلاف 296 هارب من أحكام وتحصيل 129 ألف جنيه في حملة بالغربية

ضبط 4 آلاف 296 هارب من أحكام وتحصيل 129 ألف جنيه في حملة بالغربية

أستاذ علوم سياسية: المصارحة والمكاشفة أهم رسائل مدبولي أمام البرلمان

أستاذ علوم سياسية: المصارحة والمكاشفة أهم رسائل مدبولي أمام البرلمان

إياد نصار: الشامتون في وفاة طلعت زكريا فقدوا معاني الإنسانية

إياد نصار: الشامتون في وفاة طلعت زكريا فقدوا معاني الإنسانية

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هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

بعد وفاة طلعت زكريا .. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

بعد وفاة طلعت زكريا .. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

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