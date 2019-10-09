قال الفنان إياد نصار، إن دوره في الفيلم كـ"ضابط إسرائيلي" قد وفر له راحة أكبر من زملائه في العمل: "كنت مرفه شوية عن المجموعة، وهما دايما كانوا في مناطق صعبة".

وأضاف "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن زملاءه في العمل كانوا سعيدين بالدور الذي قاموا به: "كلنا كنا حاسيين أننا بنعمل حاجة مهمة"، موضحا أن زملاءه كانوا يبتعدون عنه أثناء راحتهم بالكواليس بسبب دوره كضابط إسرائيلي: "كنت بقولهم أنا صاحبكم اقعدوا معايا".

وأكد الفنان أن صناع الفيلم قد أدوا ما بوسعهم لإخراج العمل في شكله الذي أثار الجميع: "بلا استثناء كله قدم أفضل ما عنده وكله كان بمنتهى الإخلاص".