كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير والإحصائيات الرسمية للحكومة سجلت انخفاضاً جديداً فى أسعار السلع الغذائية الرئيسية فى سبتمبر الماضى، مقارنة بأغسطس السابق له. وقال «مدبولى»، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ، إن أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية انخفضت خلال سبتمبر أكثر من 2% مقارنة بأغسطس، مرجعاً ذلك لنجاح خطة الدولة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بمعدلات النمو لـ7% أو أكثر خلال عامين.. وطرح ترخيص 3750 مصنعاً الفترة المقبلة

وأوضح «مدبولى» أن متوسط معدل التضخم سجل فى سبتمبر الماضى 4.3%، بعد أن كان 6.7% فى أغسطس، ما يُعتبر أقل معدل للتضخم منذ 2003، أى قبل 16 عاماً. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 7% أو أكثر خلال عامين، وأن تحفيز الصناعة سيكون قاطرة لوصول تلك المعدلات إلى أعلى مستوياتها فى البلاد. ولفت رئيس الوزراء إلى أن منتجات القطاعات الصناعية التى خفضت الدولة لها أسعار الغاز الطبيعى مؤخراً انخفضت أسعارها كرد فعل لهذا الإجراء، وتم طرح 750 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً فى مناطق «مرغم والبحر الأحمر والعاشر»، من أصل 4500 مصنع وجّه الرئيس بالعمل عليها، مضيفاً: «كل ما مجمع صناعى يخلص هنطرحه»، ما يعنى أن الحكومة تستعد لطرح 3750 مصنعاً فى الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء إن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية ستتضمن الأراضى والوحدات بشفافية كاملة، مع تيسيرات فى السداد بفائدة 7%. وأكد أن «المقاصة» التى تجريها الحكومة بين متأخرات دعم الصادرات لديها للمصدّرين والمتأخرات الضريبية والجمركية بلغت حتى الآن 800 مليون جنيه. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، إن جميع الأراضى الصناعية التى ستوضع على البوابة الحكومية الإلكترونية ستكون مرفقة، وجاهزة للعمل، وأضاف أن ما يهم الحكومة هو الإنتاج بشكل فورى