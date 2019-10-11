أغلقت لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الخامسة، تمهيدا لإغلاق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة أطباء القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

كانت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، بدأت لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، حيث من المقرر أن يستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجري عليها الانتخاب، البالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان فى المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية فى نفس اليوم، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.