تواصل وزارة الأوقاف، للأسبوع التاسع على التوالى، تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجاً بإجمالى 84 طناً بدءاً من اليوم السبت بمحافظات (الجيزة- البحيرة- بنى سويف- الفيوم- الإسكندرية- الشرقية- القاهرة- المنوفية- القليوبية- الدقهلية- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الإسماعيلية- الغربية).

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وأوضحت «الأوقاف» أن إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع التاسع 701 طن من ألف و١٠٠ طن لحوم خاصة بصكوك الأضاحى، كما أعلنت «الأوقاف» عن مسابقة المولد النبوى الشريف للمديريات الإقليمية تنفذ فى كل مديرية على حدة، ويكون الاختبار بكل مديرية على حدة فى كتابى «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذى و«الفهم المقاصدى للسنة النبوية»، إضافة إلى تفسير جزء «عمّ»، بحيث يتم الاختبار على مستوى المديريات كل مديرية على حدة فى نهاية شهر ربيع الأول. وخصصت الوزارة ١٢ ألف جنيه جوائز للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن المسابقة متاحة لجميع العاملين بالأوقاف من الأئمة والإداريين. فى سياق متصل، احتشدت المنابر أمس لدعم بناء الدول، وأكدت المنابر أن الدول لا تبنى بالكلام إنما تبنى بالجهد والعرق والتضحية والفداء، وأشادت المنابر ببسالة وشجاعة الجيش المصرى العظيم الذى يحرس ويحمى ويبنى ويعمر.