طقس اليوم السبت 12-10-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 29

مطروح 20 29

السلوم 19 28

سيوة 20 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 19 35

السويس 22 33

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 29

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 20 36

أسيوط 19 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 27 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة 26 39

الرياض 23 37

المنامة 30 36

أبوظبى 28 38

الدوحة 30 36

الكويت 23 38

دمشق 18 26

بيروت 25 28

عمان 15 30

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 40

مسقط 27 32

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 37

طرابلس 20 26

تونس 15 26

الجزائر 20 27

الرباط 15 25

نواكشوط 25 37