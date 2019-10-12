مزق عاطل جسد مقاول في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مستحقات مالية للمتهم لدي المجني عليه خلال فترة عملهما مع بعضهما.

جرى نقل المجني عليه مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول الكائنة بناحية مسطرد دائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على مقاول إنشاءات بالشركة حال خروجه لشراء بعض المستلزمات.

بالانتقال والفحص تبين للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي أنه حال خروج "خميس.م .م" مقاول إنشاءات وتجديدات بالشركة مصاب بجرح طعني بالجانب الأيمن من الناحية اليمني وأخر قطعي بأوتار اليد اليسرى من مقر الشركة لشراء بعض المستلزمات حدثت مشادة كلامية بينه وبين "نصر.ج.ن" عاطل بسبب قيام الأخير بطلب مبلغ مالي مستحق له أثناء فترة عمله لديه منذ فتره ولدى رفض الأول لطلبه قام الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا ما به من إصابات وفر هاربا.

جرى نقل المصاب لمستشفى مصطفي محمود الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم، وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.