أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"، في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، لغرض غير الربح.

ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القرار، والذي تضمن أنه "لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، كما تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، على أن يتوفر بها كليات "الهندسة، إدارة الأعمال والمعاملات الدولية، العلاج الطبيعي، التمريض، التكنولوجية للبناء والتشييد".

وحدد القرار أن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت تفاصيل القرار الذي حمل الرقم 523 لسنة 2019، وتفاصيله كالتالي: