اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسؤولي الشركة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز / بنزين، محل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

رئيس الوزراء: الرئيس مهتم بملف إحلال الميكروباص بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

وخلال اللقاء أكد مدبولي ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، في إطار السعي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار، مؤكدا أهمية أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تتولى التصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.

من جانبهم عرض مسؤولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التي تنتجها الشركة، بما يلبي حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التي تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنّ مدبولي أكد لمسؤولي شركة تويوتا جدية الحكومة في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، وتوفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها، كما أكد استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، وبحث تقديم الحوافز الممكنة في هذا الصدد.