طقس اليوم الثلاثاء 15 - 10 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 22 28

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 34

العريش 20 31

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 22 34

بني سويف 22 34

المنيا 21 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسوان 26 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 24 38

الرياض 23 36

المنامة 29 35

أبو ظبي 26 37

الكويت 23 38

دمشق 17 30

بيروت 26 32

عمان 19 30

القدس 20 29

غزة 23 30

بغداد 21 37

مسقط 26 31

صنعاء 09 22

الخرطوم 26 34

طرابلس 21 28

تونس 18 27

الجزائر 14 22

الرباط 10 22

نواكشوط 26 30