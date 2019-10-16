عطية: الخلع افتداء المرأة لنفسها ولا افتداء إلا إذا كانت روحها هتطلع

وصف الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الخلع بأنه افتداء المرأة لنفسها من زوجها، مشيرًا إلى أن زواج المرأة يعتبر أسر وأن زوجها لم يحسن أسرها فتطلب فدو نفسها.

وأستشهد عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" بقول الله تعالي في سورة البقرة "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)".

وأوضح عطية أن الله سمى الخلع بالفدو مشيرًا أنه "لا افتداء إلا اذا كانت روحها هتطلع".

وقال عطية على طريقة سعد الدين الهلالي أن بعض الفقهاء يرى أن تقص المختلعة شعرها وتعطيه لزوجها زيادة على الصداق الذي ردته له.

واستنكر عطية تقديم أحد النواب لمشروع قانون يجعل الخلع للعجز الجنسي فقط مضيفًا: "قانون مين ده وفيه واحدة مش طايقة وتقولها أنا هعمل لك قانون لا تخلعي إلا إذا كان عنده ضعف".

وأشار عطية إلى أن خلع الزوجة لزوجها بعد 25 عاما من الزواج يقتضي لها أن ترد عليه مهره الذي دفعه بسعر الذهب في يوم الخلع وليس يوم زواجها.