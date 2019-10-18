قال وزير الاتصالات، إن الاتجاه للتحول الرقمي سيضع حلا نهائيا لمشكلة توصيل الدعم لمستحقيه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc": "توصيل الدعم لمستحقيه أصبح ممكنا مع إنشاء البنية المعلوماتية المصرية، وهي عبارة عن مجموعة قواعد بيانات خاصة بالحكومة تخص المواطن يتم خلالها تكوين هوية رقمية لكل مواطن ومعرفة ما يحتاجه من خدمات".

وتابع: "النموذج الآخر من الخدمات، هو مشروع التأمين الصحي في بورسعيد حيث جاء دور الوزارة في ميكنة نظام التأمين الصحي الجديد بشكل كامل وكل خطوات التأمين الصحي أصبحت تتم بشكل رقمي من أول إدراج المواطن في منظومة التأمين الصحي والتأكد من استحقاقه للخدمات الصحية من خلال التأمين إذا ما توجه إلى وحدة الرعاية الصحية".

واستطرد: "أصبح كل تاريخ المريض المرضي موجودا إلكترونيا وكل مراحله حتى إتمام خدمة التأمين الصحي موجودة ومتاحة".