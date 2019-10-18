"بعلم الوصول" يمثل مصر.. 12 فيلما تتنافس على "تانيت قرطاج الذهبي"

تتنافس 12 فيلما على جائزة التانيت الذهبي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالدورة الـ 30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، وتتواجد مصر في المسابقة بـ "علم الوصول" للمخرج هشام صقر.

بينما تضم المسابقة كلا من الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" إخراج أمجد أبو العلا، الذى حصل مخرجه على جائزة أسد المستقبل في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى الفيلم التونسي "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي، الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي، ومن السنغال فيلم "Atlantics" للمخرجة ماتي ديوب، والذي حصل على الجائزة الكبرى بالدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي.

ومن السعودية تشارك المخرجة شهد أمين لفيلم "سيدة البحر"، ومن المغرب فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني، وهو الفيلم الذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ومن الجزائر يشارك فيلمي "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بوميدين، و"بابيشا" للمخرجة منية مدور، وهو الفيلم الذي رشحته الجزائر لتمثيلها في مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي.

كما يعود المخرج السوري جود سعيد لـ "قرطاج" بفيلم "نجمة الصباح"، ومن العراق يشارك المخرج مهند حيال بـ "شارع حيفا"، وبعد حصول بطلته هند صبرى على جائزة أفضل ممثلة من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، يشارك الفيلم التونسي "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة.