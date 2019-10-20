بدأت وزارة النقل الممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تشغيل محطة هليوبوليس منذ قليل، أمام الركاب مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، عقب انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل.

واستقبلت المحطة الركاب، اليوم، بعد افتتاحها، وأعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، انتظام حركة سير القطارات بالخط الثالث عقب افتتاح محطة هليوبوليس، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو صمم على أحدث المواصفات العالمية، وأن جميع قطارات الخط تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف والي، لـ"الوطن"، أن محطة هليوبوليس بالتحديد صممت وفق أحدث المواصفات العالمية ومستوياتها الثلاث مكيفة، كما أن بها سلالم كهربائية متحركة بالمستويات الثلاث من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، ومزودة بماكينة صراف إلكترونيًا الـVTM لاستخراج التذاكر آليا، إلى جانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة لمنع زحام المواطنين.