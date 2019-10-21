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فيديو.. ميادين التظاهر توثق جرأة الشعب اللبناني.. هنا "باريس الشرق"

فيديو.. ميادين التظاهر توثق جرأة الشعب اللبناني.. هنا "باريس الشرق"

قطع المياه عن مدينة قنا و3 مناطق أخرى اليوم وغدا لنقل أحد الخطوط

قطع المياه عن مدينة قنا و3 مناطق أخرى اليوم وغدا لنقل أحد الخطوط

ترامب: بلادنا لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

ترامب: بلادنا لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

تفاءل صيني بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات

تفاءل صيني بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات

العاصمة الإدارية: لا طرح جديد للأراضي قبل نقل الموظفين للحي الحكومي

العاصمة الإدارية: لا طرح جديد للأراضي قبل نقل الموظفين للحي الحكومي

بعد ذكرها في "أسبوع القاهرة للمياه".. ما هي الأنهار العابرة للحدود؟

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الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. فرصتان قبل انتخابات ثالثة

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف عام 2019

موعد إجازة المولد النبوي الشريف عام 2019

"العلمين الجديدة" تفتح ذراعيها لمستثمري العالم

"العلمين الجديدة" تفتح ذراعيها لمستثمري العالم

الشتاء ليس غدا.. نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد مع تقلبات الجو

الشتاء ليس غدا.. نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد مع تقلبات الجو

بعد أزمة حمو بيكا.. أزهريون: غناء هابط وحرام.. والبرلمان يطلب التحقيق

بعد أزمة حمو بيكا.. أزهريون: غناء هابط وحرام.. والبرلمان يطلب التحقيق

تعيين المعيدين بعقود مؤقتة: سلاح ذو حدين

تعيين المعيدين بعقود مؤقتة: سلاح ذو حدين

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