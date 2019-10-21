تحدث الدكتور هاني عازر مستشار الرئيس للمشروعات الهندسية، عن أبرز نجاحات الدولة في قطاع النقل والمواصلات، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، موضحا: "لما الألمان بيجوا عندنا وباخدهم العاصمة يمشوا على الطرق السريعة، بيقولوا تعالوا ابنوا عندنا خاصةً إنه بجودة كبيرة".

وصرح "عازر" بأن الأعوام المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في قطاع السكك الحديدية، في الآلات القديمة، وتدشين بنية تحتية كبيرة، حيث جرى ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بخط سكك حديدية سريعة يمر على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه جرى تنفيذ فكرته المتعلقة بالقطار المعلق "مونوريل"، في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر في الإسكندرية والمنصورة وغيرهما، لحل أزمة النقل.