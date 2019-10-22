أبو القاسم: رواية "مولانا الشيخ جواب" توثق الصوفية في صورتها الحقيقي

تحدث الكاتب والروائي يسرى أبو القاسم، مؤلف رواية "مولانا الشيخ جواب"، عن ملامح روايته، قائلًا: "الرواية صوفية فلسفية وجودية تتحدث عن عوالم الذات، كما أن الرواية تتخللها ثلاث حكايات رومانسية للبطل مع فتيات من طبقات مختلفة".

وأضاف أبو القاسم، في حواره ببرنامج "حودايت شارعنا"، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رواية مولانا الشيخ جواب، هو مشروع توثيق للصوفية في صورتها الحقيقية، من خلال عمل أدبي ودراسة موضوعية لكافة جوانب الصوفية بمنظور شخصي.

يذكر أن "مولانا الشيخ جواب" هى المؤلف السادس لأبو القاسم، حيث صدر له من قبل رواية "شحاتة ورنيش" عن دار الحضارة للنشر، ومجموعة 3 حارة الأدباء التى تدرس بالمعهد العالى للغات والترجمة، وكتابى "حياة النبى" و"30 صحابيا أنصفهم التاريخ" عن أخبار اليوم للنشر، و"من روائع عمر" عن دار بنت الزيات للنشر، وقريبا سيصدر لأبو القاسم رواية "مجنون يوليه" عن دار اكتب للنشر.