عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات الجهاز، لاستعراض مشروع إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي المستندات الموحدة.

وأشاد وزير الإسكان بالجهد الذى بذله الجهاز التنفيذي في إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذي سيحقق مزيداً من التحكم في مستوى الجودة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجهاً بإعداد هذا المشروع بشكل إلكتروني، وعرضه على جميع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، ودراسته مع تلك الجهات من أجل اعتماده وتعميمه.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا في الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.