قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه لا استثناءات لأحد ولا مجال لمجاملة محذرا جميع الجهات التنفيذية من استثناء أي مواطن من الشروط والضوابط التي تطرح بشكل عام.

وأكد أن تطبيق القانون وتنفيذه بكل دقة ولا مجال للمجاملات التي تعد بداية الفساد في كل موقع.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ بـ84 مواطنا، اليوم، لحل مشكلاتهم بحضور جميع مديري المديريات بالمحافظة.

وأصدر المحافظ عدة قرارات أهمها تخصيص وحدات سكنية من إسكان الإيواء للمواطنين، ونقل موظفة من جنوب سيناء إلى محافظة أخرى إضافة إلى توفير مساعدات مالية لعدد من الطلاب والحالات المرضية.

وقرر المحافظ صرف 200 جنيه شهريا مدة عام لطفل لتوفير لبن الأطفال لعدم قدرة العائلة.