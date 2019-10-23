بالصور.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة

شهدت محافظة القاهرة والجيزة، سقوط أمطار على عدة مناطق، منذ قليل، أبرزها حدائق القبة والدقي، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء.

وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.