قال الدكتور أشرف شوقي، مدير العمليات بمعهد الأورام، إن المعهد يضم أحدث جهاز في العالم متخصص في جراحات المسالك وأورام البروستاتا، وتصل قيمته 5 ملايين دولار وهو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

وأضاف شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجهاز الموجود في المعهد يستخدم لجراحات الأورام السرطانية في المستقيم وأورام السرطان في الجهاز التناسلي للمرأة.

وكشف مدير العمليات بمعهد الأورام، أن الجهاز الجديد يعتبر أحدث تكنولوجيا موجودة حاليا، ويؤدي وظائفه على أحسن ما يكون بنفس الإيجاد والكفاءة.

وأوضح أن الجراح يتحكم بالجهاز الجديد، ويتم إجراء العمليات عن طريق الروبوتات الحديثة، كاشفا أن تكلفة عملية البروستاتا تتكلف في أوروبا وأمريكا 250 ألف دولار وفي مصر التكلفة 200 ألف جنيه في المعهد.