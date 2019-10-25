أصيب صباح، اليوم، ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتم ونقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر بلاغ بانقلاب السيارة رقم 3228 ص س ج، بالكيلو 60 طريق الزعفرانة رأس غارب وجرى الدفع بسيارتين إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم مصري والآخرين يحملون الجنسية السعودية ، هم محمد سعد حسن 44 عاما، من الجيزة، وإصابته خلع بالكتف وجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وعبدالله محمد الورثان، سعودي الجنسية، 40 عاما، مصاب بجروح قطعية وكدمات،

وعبدالعزيز محمد العويني، 45عاما، سعودي الجنسية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجرى عمل محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.