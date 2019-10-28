قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، له طبيعة خاصة، وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات وهو من أقدم الاتحادات التابعة للأمم المتحددة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن احتضان مصر هذا المؤتمر لأول مرة منذ سنوات عديدة يعقد خارج الأمم المتحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 140 دولة، و50 منظمة دولية وشركة، واختيار شرم الشيخ ومصر لعقد هذا المؤتمر شيء يدعو للفخر والسعادة.

وأشار الإعلامي، إلى أن هذا الاتحاد معني بالعديد من القضايا ومن بينها الثورة الرقمية التي حدثت، مشددًا على أن ما كان مستحيل بالأمس أصبح حقيقيا بين يدينا الآن بفضل الثورة الرقمية التي حدثت.

وتابع: "بنوصل لكل الناس ونعرف مكان تواجدهم في ثانية من خلال تتبع الهواتف المحمولة ويتم الآن دراسة إلى أين نحن سائرون والخطوة القادمة في تكنولوجيا الاتصالات".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.