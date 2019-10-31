فيديو.. سمير غانم: أجهز لمسرحية جديدة ستعرض في ديسمبر

قال الفنان القدير سمير غانم، إنه يجهز لمسرحية جديدة ستعرض في شهر ديسمبر، مضيفا أنها ستكون جديدة من كل الجوانب سواء الفكرة أو الديكور أو الملابس.

وعن كواليس تصويره لغلاف مجلة "فوج" العربية، أوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلاميان وائل الإبراشي وخلود زهران على شاشة "ON E"، قائلا: "دي أرزاق، المجلة كلمت بنتي دنيا وهي كانت الوسيط، وفهمتني الموضوع، وقالت لي إنها مجلة عالمية وكلموني أروح باريس عشان أصور قلتلهم لا ييجوا هما هنا وشوفت سفري مضيعة للوقت".

وتابع: "مكنتش متوقع شهرة ولا حجم المجلة، وفوجئت بقمة الشياكة والذوق وخدوا استديو نظيف وكانت معاملتهم راقية جدا، وكانوا مركزين على أساس إني ملك الإكسسوارات على المسرح، وسألوا على أدق تفاصيل شخصية فطوطة والبدلة، وسألوا على حاجات بقالها سنين واللي لقيته جبته، واتصورنا بيه".