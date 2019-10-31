عاجل.. السيسي: جاهز افتتح كل يوم مشروع ولو 5 الصبح.. "اللي يزعل يتفلق"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للقائمين على المشروعات التي تنفذ في مصر حاليا، موضحا أنّ العمل جار ومستمر، وكانت هناك افتتاحات كثيرة لمشروعات أُنجزت مؤخرا.

وأضاف السيسي: "هنفتتح كل مشروعتنا على طول، واللي هيزعل يتفلق، ومين اللي عمل المشروعات دي مش مهم"، متابعا: "الفترة الجاية لو قلتولي كل يوم نفتتح مشروع أنا جاهز، ولو 5 الصبح، مش هنسيبهم يأذوا الروح المصرية للمصريين".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في مصر، وتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بالجيزة.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بينما يعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، ينتج 23 ألف طن سنويا، ويتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل مباشرة.