كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس لجنة استرداد الأراضى، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، باتخاذ 8 قرارات مهمة لاسترداد حق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين، بعد انتهاء مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة، اليوم، دون امتداد جديد.

وأوضحت اللجنة، فى بيان، أن القرارات تضمّنت عقد مؤتمر بوزارة التنمية المحلية، لمراجعة إجراءات الفترة الماضية وعقود التقنين، واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين، والتنسيق مع «التنمية المحلية»، لتشكيل لجان فرعية، للمرور على المحافظات ومتابعة أعمال مكاتب الفحص وإسراع معدلاتها، وتأكيد انتهاء المهلة المحدّدة لسداد الرسوم دون امتداد جديد، مع إدراج الممتنعين بموجة الإزالات الـ14 اعتباراً من بعد غد، وإحالة مخالفات العقود لـ«الرقابة الإدارية»، وتوجيه لجان التثمين بعدم المغالاة، وحصر الوجودات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور لمراجعتها.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن موجات الإزالات لا تستهدف المستثمرين الجادين، وإنما سارقى الأراضى والمتعدين.

فى السياق ذاته، يصوّت مجلس النواب، الأسبوع المقبل، نهائياً على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة التعدّى على أملاك الدولة، حيث تتراوح عقوبة التعدى بالقانون بين 500 ألف ومليون جنيه غرامة، وكذلك بالحبس مدة تصل إلى 7 سنوات.