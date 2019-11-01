ترامب ينقل مقر إقامته الدائمة إلى فلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل مقر إقامته الدائمة من نيويورك إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا، قائلا إنه "تمت معاملته بشكل سيئ جدا" في مدينته الأم.

وكتب الرئيس عبر حسابة الرسمي على تويتر: "سأكون أنا وعائلتي في بالم بيتش، فلوريدا، مقر إقامتنا الدائمة"، وتابع: "أعتز بنيويورك وبأهالي نيويورك، وسأبقى كذلك دائما، لكن مع الأسف رغم أنني أدفع ملايين الدولارات بشكل ضرائب للمدينة والولاية وضرائب محلية كل عام، عوملت بشكل سيئ جدا من جانب المسؤولين السياسيين للمدينة والولاية.. قلة عوملوا بشكل أسوأ".

ووفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن ترامب وهو نيويوركي وزوجته ميلانيا، قدما تصاريح إقامة شخصية في سبتمبر غيرا فيها المقر الأساسي من مانهاتن إلى بالم بيتش.

وأضافت "نيويورك تايمز" إن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا الكشف عن أسباب قرار ترامب، لكنها نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن ذلك يعود بشكل رئيسي لأسباب ضريبية، وإضافة إلى البيت الأبيض، سيكون المقر الرئيس لعائلة ترامب في منتجع مارالاجو، حيث أمضى الرئيس 99 يوما منذ توليه الرئاسة، مقارنة بـ20 يوما في مقره الرئيسي السابق في برج ترامب، وفق نيويورك تايمز.

وغرّد الرئيس: "أكره اضطراري لاتخاذ هذا القرار لكنه في النهاية سيكون الأفضل لجميع الأشخاص المعنيين".