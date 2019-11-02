أكد تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية حادث القطار 934، والمعروف إعلاميًا باسم ضحية قطار طنطا، أن قرار النائب العام بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أسعدهم كثيرًا وأراح صدورهم ولو قليلًا، مضيفًا أنهم كانوا لديهم بعض الخوف من تأخر المحاكمة وامتداد التحقيقات لشهور طويلة.

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم مجدي إبراهيم محمد كمسري حادث قطار طنطا، والمحبوس احتياطيا في القضية إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد في واقعة مقتل محمد عيد تحت عجلات القطار القطار 934.

ووجه شقيق الضحية عبر "الوطن" الشكر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بسبب اهتمامه بالقضية وحرصه على التحقيق فيها بشكل عاجل وسريع وإحالتها إلى المحاكمة قبل مرور أسبوع على وقوع الحادث، وإصداره بيانين عن الأزمة خلال أيام قليلة.

وتابع أن قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة خطوة جيدة في طريق القصاص لشقيقه، لأن الموضوع "منامش" ولم تستمر التحقيقات لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأسرة تتمنى أن ينال المتهم أقصى عقوبة ممكنة.

وبالنسبة لوالدته، أوضح شقيق الضحية أنها ما زالت ترفض الحديث مع وسائل الإعلام، وما زالت نفسيتها سيئة، إلا أنها عندما علمت بقرار الإحالة تحسنت نفسيتها قليلًا وهدأت إلى حد ما وفرحت بالقرار.