3 عمرات هدية للمتورطات في حمل "مخدرات" لـ السعودية

استقبل الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور" الثلاث معتمرات الذين تم الإفراج عنهت مؤخرًا وعودتهم للبلاد بعد تعرضهم لواقعة نصب تورطوا خلالها في تهريب حبوب مخدرة للسعودية.

ودخلت المعتمرات الثلاثة استديو البرنامج وأصروا على تقبيل علام بسبب دوره في الإفراج عنهم بعدما أثار القضية في برنامجه بعد تداولها عبر أحد الصفحات الخاصة بأخبار مدينة الزقازيق.

ووجهت المعتمرات الدعوات لـ علام بسبب دوره في الإفراج عنهن وقالت له إحداهن: "انت اللي خليتني أقف على رجلي" وهتفت "تحيا مصر تحيا مصر".

الحاجة صباح حكت تفاصيل ما تعرضت له بأنها جاءت لها عمرة هدية من زوج ابنتها وقبلتها رغم رفض ابنها لافتة إلى أنها قبلت العمرة لأنها كانت حزينة بسبب وفاة ابنتها.

وأوضحت الحاجة صباح أنها قابلت الشيخ محمد الجوهري الذي أعطاها الحقيبة المملوءة بالحبوب المخدرة لتوصيلها في المطار وأنها لم تكن تعرفه من قبل.

الحاجة نبوية حكت أن في قريتها يخرج عدد من الأفراد لآداء العمرة بشكل مجاني مشيرة لأنها قدمت للعمرة لزوجها ولكن زوجها رفض بسبب إصابته بالقلب وأجرى عملية قلب مفتوح وتنازل لها عن الرحلة.

وقالت الحاجة نبوية إن شخصا من قريتها أهداها العمرة وزعم أنها هدية من أحد القنوات الدينية التي يظهر عليها الشيخ الذي تسبب في تورطهم في القضية مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أهل قريتها أدى العمرة عن طريق هذا الشخص.

من جهته، وجه علام الشكر لكل من ساهم في خروجهن مشيدًا بدور وزارتي الخارجية والهجرة والقنصل العام بالإنابة والمستشار القانوني للسفارة ياسر علواني والمستشار مهني يوسف والمحامي السعودي الذي تطوع للدفاع عنهم.

ووجهت المعتمرات الثلاثة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنصفهن وأنقذهن "ربنا يحميه لمصر".

وقدم علام الشكر للشرطة المصرية التي قبضت على الجاني الحقيقي المدعو محمد الجوهري والذي منح المعتمرات حقائب الحبوب المخدرة ما ساهم في إخلاء سبيلهن من الأراضي السعودية.

ونصح الخبير السياحي أشرف شيحة، بعدم قبول العمرات مجهولة المصدر "الحكومة أنشأت بوابة للعمرة حتى لا يسافر أحد للعمرة إلا عن طريق البوابة المسجل فيها شركات السياحة المرخصة".

وفي مفاجاة الحلقة، قدم شيحة عمرة هدية للمعتمرات الثلاثة عبر بوابة العمرة التي أطلقتها وزارة السياحة، وردت المعتمرات الثلاثة بأنهن يخفن من الذهاب للسعودية مرة أخرى بينما طمأنهن علام وأن العمرة على ضمانته الشخصية.