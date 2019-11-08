تعدى عاملين بالضرب على طفل وطعناه بمطواة في الرقبة، إثر خلاف بينهما علي بيع المشروبات الغازية بدائرة مركز طما بسوهاج، مما نتج عنه إصابته بجرح قطعي بالرقبة، ونزيف بالبطن، وجرح بفروة الرأس، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مصطفى. ش. م" 15 عاما عامل ويقيم دائرة المركز، مصاباً بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى واشتباه قطع بالأوعية الدموية وجرح بفروة الرأس ونزيف بالبطن وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبسؤال والده "شحتينو. م. م" 43 عاما عامل ويقيم بذات الناحية اتهم كلاً من "أحمد. ح. ع" 32 عاما عامل، ويقيم بندر طما، و"محم. ر. م" 19عاما عامل ويقيم دائرة المركز، بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات بينهم على بيع المشروبات الغازية بالقرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.