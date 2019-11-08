أحبطت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية برئاسة، هدى محمود مدير عام جمارك الواردات الجوية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص برئاسة سامي زيد مدير الجمرك، اشتبه حسام الدين مصطفى مأمور الحركة، في أحد الأكياس المغلقة الواردة ضمن 3 طرود قادمة من تركيا باسم ن . ن. ع والصنف طبقا للمستندات عبارة عن مأكولات جافة خاصة بالحيوانات، وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة برئاسة ياسر محمود مدير إدارة الحركة وكل من، حسين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم رؤساء أقسام الحركة وحسام الدين مصطفى مأمور الحركة ومحمد سامي رئيس قسم التعريفة حيث تبين وجود 500 جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدر الآيس، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.