نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "هشاشة العظام"، داخل نادي المهندسين بـ"سابا باشا".

وقال الدكتور محمد الدقاق، أمين النقابة، إن الندوة تأتي في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها النقابة لأعضائها، من خلال اللجان المختصة بالنقابة، وانطلاقًا من أهمية التوعية الطبية بالطرق السليمة، من خلال الأطباء المتخصصين.

وأوضح المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، أن الندوة شملت على قياس هشاشة العظام للسيدات فوق سن 45 سنة، بالإضافة إلى الكشف المجاني للحاضرين بالندوة، وتوزيع عينات طبية من الكالسيوم وفيتامين "د".

وأشار "الكسار"، إلى أن النقابة نظمت العديد من الندوات الطبية، وفعاليات اليوم الصحي، التى تقام باستمرار، بالإضافة التعاون مع جهات طبية مختلفة يحصل من خلالها المهندس على نسب خصم بمجرد إبراز كارنيه العضوية.