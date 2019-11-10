قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر مُضطرة للتعامل مع الغرب والرد على ما تُذيعه قنواتهم التليفزيونية حول الأوضاع في مصر، موضحًا أن مصر لا تعيش في كوكب آخر، ولكن تعيش في كوكب الأرض، ولابد من الرد على كل الاستفسارات التي يتناولها القنوات الغربية عن الشأن المصري، "مفيش حاجة نخاف منها".

وأشاد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، بعرض مقطع فيديو لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجون طرة ولقائهم مع حازم عبد العظيم وصفوت عبد الغني، موضحًا أنه لم يجرى حذف الكلام السلبي الذي قاله حازم عبد العظيم، وهذا أمر جيد.

وتابع: "دي خطوة جيدة، وفي خطوات تاني هتحصل، وسعيد جدًا أننا بنتكلم مع العالم باللغة التي يفهمها"، موضحا أنه جرى ترجمة الفيديوهات باللغة الإنجليزية، مشددًا على أن شرح طبيعة الوضع في مصر شيء ضروري تجنبًا للشائعات التي تتحدث عن التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

وطالب الإعلامي، بالرد على التقارير الأجنبية التي تتحدث عن وفاة محمد مرسي، معقبا: "لازم نرد"، مشددًا على أننا نتعامل مع الدول الخارجية ولابد من الرد، " الدول الأجنبية دي إحنا محتاجنهم وهما محتاجنا، وأوقات بيجوا يلوا دراعك بورقة حقوق الإنسان، طول ما إحنا موجودين لازم نرد بالحجة".